Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,74 kazançla 1.408,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.378,19 puanı, en yüksek 1.410,32 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,56 artışla 1.509,35 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,48 kazançla 2.195,73 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,07 primle 1.160,47 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,44 değerle 1.850,10 puana yükseldi.

Borusan Mannesmann en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,58 ile Borusan Mannesmann oldu. Onu yüzde 25,15 ile Çelebi, yüzde 24,33 ile Halk GMYO izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 4,47 ile Vestel, yüzde 4,40 ile Arçelik, yüzde 3,91 ile Selçuk Ecza Deposu şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 11 milyar 745 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 9 milyar 647 milyon lirayla Garanti Bankası, 7 milyar 352 milyon lirayla Şişecam yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 50 milyar 718 milyon lirayla Koç Holding, 48 milyar 755 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 44 milyar 180 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,43 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,42 azalışla 3 bin 63 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 2,36 değer kaybederek 7,6510 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,34 azalışla 9,3700 lira oldu.

Geçen hafta 10,3840 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,11 düşüşle 10,3730 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,87 değer kaybederek 8,6670 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,81, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,33 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,50 ile hisse senedi fonları oldu.