Kan örnekleri incelenecek 

Suna ERDEN

Lefkoşa’da önceki gece meydana gelen ağır yaralanmalı trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İsmet Yapıcı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Ramadan Semir mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet verdi. Polis memurun mahkemeye aktardığı olaya göre, Lefkoşa Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde önceki gün saat 20.00 sıralarında CJ 889 plakalı aracı ile Atatürk Spor Salonu istikametine doğru seyir halinde olan İsmet Yapıcı (E-25), Doğtaş Mobilya önlerine geldiği zaman anayolun solunda bulunan tali yola dikkatsizce dönüşe geçti.

Yapıcı’nın kullandığı araç, o esnada kavşak ağzında gece kullanışına elverişli olmayan herhangi bir ışığı bulunmayan bisikleti ile beklemekte olan Mohammad Nadeem Nasır (E-29), isimli bisiklet sürücüsüne çarptı. İsmet Yapıcı’nın aracıyla çarptığı bisiklet sürücüsünü 12 metre sürükledi.

Yapıcı, bisiklet sürücüsüne çarptıktan yaklaşık 40 metre daha yoluna devam ederek 3 araca çarptıktan sonra durabildi.

Polis olay yerine gelen ambulans ekipleri ile bisiklet sürücüsü kaldırılmış olduğu LDH Acil Servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip ayni serviste müşahede altına alındığını açıkladı.

İlk yardım tedavisini reddetti

Polis araç sürücüsü zanlı İsmet Yapıcı ise kaza mahalline gelen ambulans ile LDH Acil servisine sevk edilmesine rağmen acil serviste ilk yardım tedavisi almayı reddetmiştir. Her iki sürücüden de alkol, uyuşturucu ve uyuşturucu tahlili yapılabilmesi için (2’şer adet 10 cc’lik tüp kan örneği) temin edildiğini belirten polis memuru zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.