5’li konferans Şubat’ta

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Ocak ayı ortalarında Kıbrıs'a bir ziyaret daha gerçekleştirecek.

Diyalog muhabirinin güvenilir bir kaynaktan elde ettiği bilgiye göre; Lefkoşa, Atina ve Ankara ziyareti sonrasında Genel Sekreter Guterres’e bir rapor sunan Lute, ikinci ziyaretini Ocak ortalarında gerçekleştirme kararı aldı. Lute’un Rum lideri Nikos Anastasiadis ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la ikinci kez görüşerek, 5’li konferans için son değerlendirmeleri yapması bekleniyor.

Güvenilir kaynaklar gayrı resmi 5’li konferansın Şubat ayında gerçekleşeceğini belirtiyor.