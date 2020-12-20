Kapasite 260 bin

Aşılama kampanyasını 27 Aralık’ta başlatacak olan Rum Yönetimi’nin sipariş verdiği 2 adet özel buzdolabı dün sabahın erken saatlerinde Limasol Limanına ulaştı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın haberine göre; Fransa’nın Le Havre Limanından hareket eden MSC Lausanne gemisi ile adaya gönderilen buzdolaplarının her biri 15 bin Euro’ya satın alındı.

Rum İlaç ve Eczacılık dairesi Başkanı Kostas Himmonas, her buzlukta 130 bin aşının eksi 75 derecede muhafaza edileceğini ve bakanlık tarafından belirlenen 38 farklı aşı merkezine buradan sevkiyat yapılacağını söyledi. Himmonas, öncelikle 80 yaş üstündeki vatandaşların, ardından 75 yaş üstündekilerin aşılanacağını belirtilirken, 74 yaşındaki Rum lideri Nikos Anastasiadis’in de öncelikle aşılanacağını kaydetti.

