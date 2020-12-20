Güney Kıbrıs ile Kazakistan arasında geçtiğimiz yıl imzalanan çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması anlaşması 1 Ocak 2021 yılından itibaren yürürlüğe girecek.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs ile Kazakistan arasında geçen yıl imzalanan ve çifte vergilendirmenin kaldırılmasını öngören anlaşmanın 1 Ocak 2021 itibariyle yürürlüğe gireceğini ve bu anlaşmanın Kazakistan’dan Güney Kıbrıs’a yatırımların önünü açmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, “Altın Pasaport” olarak da adlandırılan ve yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesini öngören programın kaldırılması ve Rusya’yla çifte vergilendirme anlaşmasında yaşanan sorunların ardından Kazakistan’la bu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ekonomik canlanma konusunda umut verici olduğu yorumunda bulundu.

Anlaşmanın yürürlüğe girecek olmasının, 4 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ve “Invest Cyprus” tarafından organize edilen bir telekonferansta ele alındığı kaydedildi. Kazakistan’ın, kürsüsü İsrail’de bulunan Güney Kıbrıs ve İsrail Büyükelçisi Satybaldy Burshakov ise, Güney Kıbrıs ile ekonomik ilişkilere değindiğini yazan gazete, Burshakov’un açıklamasına göre, bu yılın ilk altı aylık döneminde Kazakistan’a 70 Kıbrıs şirketinin kayıt olduğunu aktardı.

Burshakov ayrıca, Kazakistan’a en büyük yatırımı yapan ilk 10 ülke arasında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğunu belirtirken iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine de vurgu yaptı.