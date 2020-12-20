Hükümet resmen görevde

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan güven oylamasında Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti Bakanlar Kurulu güvenoyu aldı. Meclis’teki oylamaya UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün ile CTP Milletvekili Özdil Nami katılmadı.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre açık oyla yapılan oylamada, 24 kabul, 20 ret, 3 de çekimser oy kullanıldı.

Meclis Genel Kurulu, UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin programının görüşülmesinin tamamlanmasından 1 tam gün sonra olan dün, güven oylaması için toplandı.

Yeni hükümet, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 49 milletvekili kalan Cumhuriyet Meclisi’nde 25 sandalyeyle temsil ediliyor.

Meclis’te halen UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 2 milletvekili ve 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor.

Hedef: Sıkı işbirliği

Başbakan Ersan Saner, hükümete güvenoyu veren, vermeyen tüm milletvekillerine ve hükümetin kurulması için yürütülen çalışmalara katkı koyan tüm siyasi partilere teşekkür ederek, hükümetin ülkeye ve ülke insanına hayırlı olmasını diledi.

Saner, hükümetin bu zor süreçte başta bütçe olmak üzere birçok yasa, ekonomik konular ve Kıbrıs sorunu bağlamında tüm partilerle sıkı işbirliği içerisinde çalışmayı hedeflediğini belirtti.

Uluçay başarı diledi

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, açık yapılan oylamanın ardından hükümetin oy çokluğu ile güvenoyu aldığını açıkladı.

Uluçay, Meclis İç Tüzüğü’ne göre oylamada güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olduğunu ve Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu aldığını ifade ederek, oylamanın sonucunun Cumhurbaşkanı’na bildirileceğini ve Resmi Gazete’de yayınlanacağını kaydetti.

Uluçay, yeni hükümetin ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, başarılar diledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bir sonraki birleşimini 21 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da yapacak.

Tatar’dan Saner’e kutlama mesajı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; UBP, DP, YDP koalisyon hükümetinin Meclis’te güvenoyu alması dolayısıyla Başbakan Ersan Saner’e tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunları kaydetti:

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin Cumhuriyet Meclisi’nden güvenoyu alması nedeniyle sizleri kutluyorum. Salgın ve neden olduğu sorunlar dolayısıyla zor bir süreçte görev üstlenmiş bulunuyorsunuz. Beklentimiz bir an önce halkımızın sıkıntılarının aşılması için gereken çabayı ve çözümleri ortaya koymanızdır. Bu çabalarınızda yanınızda olacağımı belirtir çalışmalarınızda başarılar dilerim.”