İlk test negatif İkincisi pozitif

Ömer KADİROĞLU

Temaslı olduğunu bildiği halde gizlediği ve hastanede çalışmaya devam ettiği suçlaması ile karşı karşıya kalan Olgun Minare isimli işçi, hakkındaki iddialarla ilgili olarak Diyalog’a konuştu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Minare, sürekli olarak birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarından birinin pozitif çıkması sonrasında personeli hastane dışına çıkarttığını ve yetkili kişilerle görüştüğünü ifade etti. Minare, temaslı oldukları için çalışanların karantinaya alınmasını talep ettiğini ancak “buna sen karar veremezsin. Tüm personeli görevlerinin başına gönder” cevabını aldığını ileri sürdü. Aldığı cevaba rağmen temas takip ekibine durumu bildiren ayrıca hastane hemşirelerine de konuyu aktardığını belirten Minare personelin görevlerinin başına gitmesi yönündeki ısrarlarla personelin çalıştırıldığını savundu. Minare temaslı olduktan sonra yaptırdığı ilk testinin negatif ikincisinin ise pozitif çıktığını söyledi.

Diyalog’a konuşan Minare şunları söyledi

“Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızdan biri Corona Virüs testi pozitif çıktı. Bunun akabinde ben bütün hastanede çalışan servis elemanlarını hastane dışına çıkararak hastane sorumluları ile görüşüm bu çalışanların temaslı olduğu için karantinaya alınması gerektiğini ifade ettim. Yaptığım görüşmede bana “Bu senin görevin değil. Tüm personeli işlerinin başına gönder” dediler. Ben almış olduğum cevaba rağmen yaklaşık 30 kişi olan servis personelinin isim ve telefon numaralarını temas takip ekibine gönderdim. Ayrıca hastanedeki hemşirelere de durumu aktardım ancak personelin görevi başına dönmesi konusunda ısrarcı olundu. Ben kendi irademle gidip test yaptırdım ve testim negatif çıktı. Buna rağmen ailemi arayıp bilgi verdim ve eve gitmedim. Bir hafta hastanede bana ait olan nöbet kulübesinde kaldım. Bir haftanın ardından yeni bir test yapıp çocuklarımın ailemin yanına gitmek istediğimde ikinci testim pozitif çıktı.

“Hemen temas ekibine haber verdim”

Testimin pozitif çıkması sonrasında ise hemen temas ekibine haber verdim. Şu anda dahil olmak üzere hiçbir semptom göstermesem de testim pozitif olduğu için karantinaya alındım. Ben kendi irademle test yaptırmamış olsaydım semptom göstermediğim için hastanedeki görevime devam edecektim. Çalışma arkadaşımız pozitif çıkınca temas takip ekibinden bizim için başhekimlik bir belge istedi ve benim temaslı olmadığıma dair belge başhekimliktedir.

“Ben kendimi saklamadım…”

Ben kendimi saklamadım. Pandemi ilk başladığında da ben 37 gün hiç eve gitmeden hastanedeki işleri organize ettim. Bu süreçte anlam veremediğim şey benim kendimi gizlediğim yönündeki açıklamalardır. Buna rağmen herkes beni suçladı dolayısıyla ben karantinadan çıktığım zaman bana suçlama yapanlar hakkında yasal işlem başlatacağım."