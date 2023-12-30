Altına yatıran kazandı

Altın, 2023 yılında en çok kazandıran yatırım aracı oldu. 2022 yılını 7330 liradan tamamlayan Cumhuriyet Altını, bu yıl sonunda 13176 liraya çıktı. 2023 yılında BIST 100 endeksi yüzde 35,60, altının gramı yüzde 79,34, dolar/TL yüzde 57,90, avro/TL de yüzde 63,49 artış gösterdi.

Endeksteki yıllık artış 1961,02 puan ve yüzde 35,60 olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2023'de yüzde 79,34 artış gösterdi. Geçen yılın sonunda 1094 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2023 yılının son işlem gününde 1962 liraya çıktı.

2022 yılını 7330 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı da bu senenin sonunda 13176 lira oldu.

Böylece Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 79,75 artış kaydedildi.

Borsa İstanbul, aralık ayını değer kaybıyla tamamlarken; böylelikle yılın 7 ayını pozitif tarafta, 5 ayını ise negatif tarafta bitirdi.

Endeks, dolar bazlı ise, yüzde 14'ün üzerinde değer kaybetti.

