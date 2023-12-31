Taraflar gerildi

Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un, Güney Kıbrıs’ta örgütlü bulunan Hasta Dernekleri Federasyonu (OSAK) ile sağlık konusunda tartışmaya girdiği belirtildi.

Politis gazetesi, Maliye Bakanı Makis Keravnos’un, Genel Sağlık Sistemi GESİ fonunun, Sosyal Sigortalar fonuna dönüştürüleceğine yönelik OSAK tarafından dile getirilen düşünceyi “fesatlık ve hastalıklı bir hayal gücü” olarak nitelendirmesinin ardından tartışmaların yaşandığını yazdı.

OSAK yetkililerinin Keravnos’un açıklamasına tepki göstererek bunu utanç verici olarak nitelendirdiklerini yazan gazete tartışmaların devam etmesi üzerine ikinci bir açıklamanın geldiğini bildirdi.

Habere göre Keravnos açıklamasında hükümetin ve kendi bakanlığının birinci önceliğinin, halkın beklentilerine yanıt verecek GESİ’nin sürdürülebilirliğini ve işlevselliğini garanti altına almak olduğunu ifade etti.

Keravnos, halkın GESİ’ye sahip olmasının önemini her daim vurguladığını belirterek buna verdiği desteği de yineledi.

Öte yandan Haravgi gazetesine göre Sağlık Bakanı Dr. Popi Kanari ise yaptığı açıklamada , hükümetin, Genel Sağlık Sistemi (GESY) fonuna el koymasının ya da sağlık sektöründen fonları kesmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Kanari, GESİ’nin kalmak için geldiğini, hükümetin amacının da bunu desteklemek ve geliştirmek oluğunu ifade etti.