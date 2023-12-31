Çarşı canlandı

Ömer KADİROĞLU

Uzun süre durgunluk yaşayan çarşı dün alış-veriş yoğunluğu karşısında moral buldu. Hükümetin, kamu çalışanlarına ve emeklilere çifte maaş ödemesi nedeniyle bütçesini denkleştiren vatandaşların önceliği marketler ve kasaplar oldu. Yılbaşı gecesi için yapılan alış verişlerin yanı sıra, hediyelik eşya mağazaları da yoğun bir gün geçirdi.

Diyalog muhabirine konuşan mağaza işletmecileri, yılın son saatlerinde olsun çarşıya canlılık geldiğini ve moral bulduklarını söyledi.

Konfeksiyon, çocuk giyim, ayakkabı, takı ve saat mağazalarının büyük bir kısmı dün akşam saatlerine kadar açık kalarak, müşterilere hizmet verdi.

Lefkoşa, Girne, Gazimağusa gibi büyük kentlerde mağazaların çoğunluğu bugün de 18.00’e kadar açık olacak.

Mangallar yandı

Bu arada başkent Lefkoşa’da bazı iş yerlerinin patronları, çalışanlarına mangal yakarak yeni yıl kutlaması yaptı.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen çalışanlar, bina dışında neşeli vakit geçirdi.

Lefkoşa Belediyesi’nin Lefke Hanında düzenlediği etkinliğe de yoğun katılım oldu.