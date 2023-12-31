Ziynet Sali sahne aldı

DND, 2023 başarısını kutlamak ve 2024'e hoş geldin demek için düzenlediği geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Geceye Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve seçkin davetliler katıldı.

Amerika’dan sonra Kuzey Kıbrıs'ta kısa sürede ulaştığı başarılar ve stratejik ortaklıklarla dolu bir yılı işaret eden etkinlik, katılan kişi sayısı 650’yi buldu.

Gecede yetenekli koreografileriyle izleyicileri büyüleyen dans gösterisi yapıldı. DJ Haşim Volkan’ın ardından sesi kadar sahne enerjisi ve samimi tavırlarıyla da hayranlık uyandıran başarılı sanatçı Ziynet Sali davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

Gecede; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, DND'nin Kurucusu Ozan Dökmecioğlu birer konuşma yaptı.