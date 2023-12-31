Böylesi daha güzel

Serdar ŞENGÜL

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Kuzey Kıbrıs, tüm dünyayla birlikte bugün gece yarısı 2024’e merhaba diyecek. Vatandaşlardan bazıları yeni yıla evde girmeye hazırlanırken, bazıları eğlence yerlerine akın edecek. Yeni yılı evde karşılamayı planlayan vatandaşlar, eğlence maliyetlerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Bazıları da yeni yıl gecesi trafikte sarhoş sürücülerin olacağını belirterek, evde olmanın daha güvenlik olduğunu dile getirdi.

Ne dediler…

Hakan Işık

“Yeni yılı evde karşılayacağız, çünkü ne yurt dışına tatile çıkabiliriz ne de bir mekana gidebiliriz. Eğlence mekanına gidebilmek için 2 kişi en az 2 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda. Bu nedenle evde kalmayı tercih ettik.”

Hilmi Lefkeli

“Yeni yıla özel hiçbir planımız yok yine evde gireceği. Zaten en iyisi de evde olmak, çünkü yeni yıl gecesi herkes sarhoş ve yollarda olacak. Bu durumda dışarda yani trafikte olmak risk taşıyor. Diyalog aracılığıyla herkese bir çağrı yapmak istiyorum. Alkollü yola çıkmasınlar, hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye atmasınlar.”

Zülfikar Öznur

“Yeni yılda çocuğumla beraber evde gireceğim, imkanlar ancak evi işaret ediyor yurt dışını tercih edebilseydim de Antalya’yı seçerdim. Umarım yeni yılda her şey güzel olur. Özellikle ekonomi, sağlık ve eğitim konusundaki sorunlar çözülür.”

Derviş Çaklı

“Eşimle beraber yeni yılı evde karşılayacağız. Herhangi bir mekanda geçirmeye kalksaydık 6 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda kalacaktık. En iyisi evde olmak, bu ekonomik koşullarda bir gece için 6 bin lira veremeyiz. Hem huzurlu hem de güvende oluruz.”

Figen Çaklı

“2024 yılını bir eğlence mekanında karşılamak ekonomik açıdan çok zor, yurt dışında geçirmekse artık hayal. Evde girmeyi planlıyoruz, evde olmasaydık imkanlar olsaydı inanın Küba’da girmek isterdim ama şartlar buna el vermiyor. Herkese iyi yıllar diliyorum.”

Baran Gürbüz

“Yeni yıla evde tek başıma gireceğim, çünkü her şey çok pahalı. Evde ancak cips ve patlamış mısır yiyerek gireceğiz. İmkanım olsaydı İngiltere’ye gitmek isterdi, bu benim hayalim umarım gerçekleşir. Herkese iyi yıllar diliyorum.”

Hasan Suiçmez

“Yeni yılı evimizde karşılayacağız, ekonomik şartlarımız eğlence mekanına gitmek için uygun değil. Eğer imkanım olsaydı Trabzon’a gitmek isterdim. Ve dileğim şu ki umarım yeni yılda silahlar susar.”

Derviş Saygın

“Yeni yıl kutlamasını evde yapacağız. Tüm aile toplanacak, mangal yakılacak ve çeşitli yemekler hazırlanacak. Gerekli hazırlığımızı yaptık, 5 bin liraya mal oldu. Ancak 7 kişi eğlence mekanına gitseydik, 10 bin lira ödemek zorunda kalacaktık. En iyisi evde olmak, hem huzur hem güven ortamı olacak. Herkese iyi yıllar diliyorum.”

Yılmaz Niyaz

Yeni yıla evde merhaba diyeceğiz, yeni yılı karşılamanın bedeli ailecek bize en az 20 bin TL’yi bulurdu. En iyisi evde huzurlu girmek, yurtdışında girmeyi de hiç düşünmedik ama Rusya’da karşılamayı çok isterdim. Dilerim ki yeni yılda ekonomik şartlarımız daha iyi olur.”

Salih Taşkın Yaradanakul

“Memleketimiz soyuldu soğana çevrildi, herkes açlık çekerken, etrafımız haksızca zengin olanlarla dolarken ve siyasilerde bunlara çanak tutarken, yeni yılı kutlamak abes kaçar. Yeni yıla gerçekten ümitsiz gireceğim. Halk şu an ızdırap çekiyor. Etrafımızda bunlar oldukça yurt dışı da hayal oldu ve ben turizmciyim ve turizm şu an dibe vurdu. İnanın insanlar yeni yıla evde dahi zor girecek.”