Orta Doğu’da vahşet sürüyor

Gazze'de 24 saatte 200'den fazla Filistinli öldü. Gazze'de toplam can kaybı 21 bin 672'ye yükseldi. İsrail ordusu Gazze genelinde baskıyı artırırken Amerika'dan yeni silah satışına onay çıktı.

İsrail tankları Gazze'nin güneyinde Han Yunus'u bombalamayı sürdürüyor. Jetler ise daha kuzeyde Nuseyrat kampını vurdu.

Artan tank saldırılarının, Han Yunus'a yönelik kapsamlı bir operasyona hazırlık olduğu değerlendiriliyor.

12 haftadır süren aralıksız bombardımanda can kaybı 21 bin 672 oldu. Bu Gazze nüfusunun yüzde 1'ine karşılık geliyor.

Ölen gazeteci sayısı ise 106'ya yükseldi.

Gazetecileri koruma komitesi, 2023'ün gazeteciler için en ölümcül yıl olduğunu duyurdu. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e yaklaşık 150 milyon dolar değerinde top mermisi satışını onayladı. Karar, Kongre baypas edilerek verildi.

Daha önce İsrail'e 14 bin adet tank mermisinin satışı için de Kongre süreci atlanmıştı. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 4 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

5 bine yakın gözaltı

İsrail güçlerinin 14 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 860'a yükseldi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinlilerin evlerine düzenlediği gözaltı ve baskınlarda kötü muamele, darp, gözaltına alınanların ve ailelerinin tehdit edilmesi, öldürme amacıyla doğrudan ateş açma ve Filistinlilerin evlerini tahrip etme gibi ihlallerde bulunduğuna vurgu yapıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Öldürülen İsrailli asker sayısı açıklandı

Bu arada İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrailli asker sayısı, 170'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 504'e yükseldi.

İsrail ordusu, bir başka açıklamasında kara harekatının başladığı 27 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinden 44'ü ağır olmak üzere 431'inin tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.