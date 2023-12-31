‘Çok sayıda sorun var’ 

Cemre Akar

Genç Vizyon’a konuk olan başarılı sanayicilerimizden Tuygun Töre, 2024 yılında çözüm bekleyen sorunlara değindi. Töre “ Sorunlarımızın birçoğu ekonomik koşulların pozitif yönde kullanılamamasından kaynaklıdır diye düşünüyorum” dedi.

Torex Trading Direktörü Tuygun Töre sorularımızı şöyle yanıtladı:

Soru: Sizin açınızdan 2023 nasıl geçti? Gerek iş gerekse ailenizde yaşadığınız güzel olaylar nelerdir? Üzüldüğünüz bir şey oldu mu?

Yanıt: Geride bıraktığımız 2023 yılı iş bakımından gayet olumlu geçti. Hem kendi sektörümdeki kalitemizi, hem de piyasanın ihtiyaçlarına ne olursa olsun cevap verebildiğimizi gösterdiğimiz bir yıl oldu. Ailemizdeki birlik, bütünlük ve paylaşımın üst seviyede olduğu anlayış ve özverinin yaşandığı bir yıl oldu.

Üzüldüğümüz en büyük olay tabi ki 6 Şubat tarihinde Türkiye’de yaşanan deprem; orada kaybettiğimiz bütün canlar ve şampiyon melekler, hepimizi derinden etkiledi. Allah bir daha yaşatmasın diyorum.

Soru: Yeni bir yıla giriyoruz… 2024 yılı için öncelikli hedefiniz nedir? Özellikle kendi iş alanınızda ne yapmak istersiniz?

Yanıt: İşimizi seviyoruz ve canla başla çalışıyoruz…2024 yılı içinde işimi bir basamak daha yukarıya çekmeyi, ülkede yapılan sanayiciliğin daha geniş kesimlere anlatılmasını, daha çok sosyal sorumluluk işlerinde yer almayı hedefliyorum. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte yeni başarılara imza atabileceğimiz inancındayım. Başarı için daima inanmak ve çalışmak gereklidir.

Birçok alanda yetersizlikler var

Soru: Ülkemizin genel durumu açısından 2024 yılında öncelikler ne olmalıdır? Acil çözüm gerektiren sorunlar sizce nelerdir?

Yanıt: Doğruyu söylemek gerekirse ülkemizin birçok sorunu vardır. Bunların birçoğu ekonomik koşulların pozitif yönde kullanılamamasından kaynaklıdır diye düşünüyorum.

En başta yollarımız artık çok ama çok yetersiz, aydınlatma çok yetersiz, sağlık hizmet sektörü yetersiz.

Yaşanan üzüntü verici olaylara bakalım. güvenlikte de sıkıntılıyız artık.

Eğitim deseniz; hep bir kaos var. Bu konuda devlet politikalarının oluşması lazım. Bizi aydınlığa götürebilecek yegane çözüm budur.

Ve bu politikaları yapacak, yaşatacak, uygulayacak ciddi, dürüst, kapasiteli insanlar lazım.