Altının fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybederek 11.134,08 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda ise (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 642 bin 100 liraya yükseldi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,26 puan azalırken, toplam işlem hacmi 98,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,41 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 2,45 ile spor oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene iki kez faiz indirimine gideceği beklentisine karşın, ABD'de gerçekleştirilecek seçimin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerle küresel piyasalarda yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, İngiltere'de işsizlik oranının takip edileceğini söyleyen analistler, bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözle bakıldığını aktardı.

Politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalardan alınacak ipuçlarının da yakından takip edileceğine dikkati çeken analistler, Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivitenin öngörülenden daha fazla yavaşladığına işaret eden makroekonomik verilerden kaynaklanan endişelerin varlığını koruduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.250 ve 11.350 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altın yükselişe geçti

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 642 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 623 bin 890 lirayı, en yüksek 2 milyon 645 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 artışla 2 milyon 642 bin 100 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 2 milyon 603 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi bir milyar 938 milyon 61 bin 608,75 lira, işlem miktarı ise 739,72 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de bir milyar 975 milyon 320 bin 702,79 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında dün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024, 09:49