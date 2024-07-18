İhbar ele verdi

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan 37 yaşındaki Serkan Geyik’in üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada sahte 300 dolar ve 100 Euro para ele geçirildi.

Tutuklanan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 17 Temmuz 2024 tarihinde, saat 02.45 sıralarında alınan bir ihbar üzerine Ercan’a gelen zanlının üzerinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan üst aramasında zanlının tasarrufundaki bel çantası içerisindeki 3 adet 100 ABD Doları ve 2 adet 50 Euro bulunduğunu kaydetti.

Paraların emare alındığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, ayrıca ele geçirilen 300 Dolar ve 100 Euro’nun inceleneceğini belirtti.

Polis, bu aşamada zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis halkı uyardı

Bu arada Polis Basın Subaylığı, sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğu uyarısında bulunarak, tespit edilen paraların seri numaralarını paylaştı:

Polisten yapılan açıklamada, ellerinde belirtilen seri numarası ile başlayan 100 ABD Doları ile 50’lik Euro bulunduran bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Sahte 100 ABD Dolarlarının seri numaraları:

PH27520149B

PH27520155B

Sahte 50 euro’ların seri numaraları:

SE2227248219

VA2566721487.