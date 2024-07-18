Patronu gizledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube ekipleri tarafından Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Ulukışla kavşağında, bir kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan Ngene Ongekachukwu Anthony hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan getirdiğini söylediği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şener, 8 Temmuz 2024 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Ulukışla kavşağında, şüpheli olarak görülen zanlı Ngene Ongekachukwu Anthony’nin sırt çantası içerisinde, naylon poşetlerde, toplamda bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı.

Polis, zanlı Anthony’den elde edilen bilgide konu uyuşturucu maddeleri yasadışı yollardan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçerek aldığını ve yine yasadığı yollardan KKTC’ye geri döndüğünü tespit ettiklerini hatırlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak olan ve mahkum olması halinde uzun süreli hapis cezası alma ihtimali yüksek olan zanlının, serbest kalması halinde kaçma ihtimali bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının davaları görülünceye kadar cezaevine gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlının 3 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.