İşte Murat

Lefkoşa’da çalıştığı güvenlik şirketinde iş arkadaşının parasını çalan Murat Şan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının hırsızlık yaptığı anlara dair kamera görüntüleri tespit edildiği, parayı alıp çantasına koyduğunun görüldüğü açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 18.36'da Kızılbaş bölgesinde bulunan bir güvenlik şirketinde bulunduğu bir sırada, iş arkadaşı R.D.’nin masasının çekmecesine bıraktığı 3 bin 550 TL nakit parayı çaldığını aktardı. Polis, olayın bilgilerine 13 Temmuz 2024 tarihinde gelmesi üzerine zanlı Murat Şah’ın iş yerinde tespit edilerek adli şubeye celp edildiğini açıkladı. Polis, sözlü beyanında işlediği suçu kabul eden zanlının, mahkemeden temin edilen emir tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre zarfında iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini, çekmeceden parayı alıp, çantasına koyarken görüldüğünü söyledi.

Polis, zanlının 28 Haziran 2024 tarihinde 30 günlük vizeyle ülkeye geldiğini, söz konusu iş yerinde çalışmaya başladığını açıkladı. Polis, zanlıyı çalışma izinsiz çalıştıran iş yeri hakkında da soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın zanlıyla ilgili kısmının tamamlandığını, ülkede turist vizesiyle bulunduğunu belirerek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.