Aranan şahıslar var

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen trafik denetimlerinde üzerinde uyuşturucu bulunan Oussama Hilali ile yeşil reçeteye tabi haplarla yakalanan Mohammad Tyyab Dad hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 13 Temmuz 2024 tarihinde saat 19.45 sıralarında Manisa Bulvarında rutin trafik kontrolü yapıldığı esnada durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, arka koltukta yolcu olarak bulunan zanlı Oussama Hilali’nin şüpheli hareketlerinden dolayı üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının çantasında bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğunu aktardı. Polis, ayrıca araçta yolcu olarak bulunan zanlı Mohammad Tyyab Dad’ın da üzerinde arama yapıldığını, cebinde yeşil reçeteye tabi 14 adet Lyrica türü hap tespit edilerek emare alındığını söyledi.

Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar ve beklenen analiz sonuçları olduğunu kaydeden polis, ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

