Metin kaçıyor polis kovalıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Sakarya Mahallesi’nde 15 Temmuz’da gerçekleştirilen ve 10 adet uyuşturuculu kağıdın ele geçirildiği operasyona ait video görüntüleri dün sosyal medyada CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları tarafından paylaşıldı. Yakın akrabasına ait olay dükkan içerisinde kaydedilen görüntülerde, Metin Kocadal’ın dükkana koşarak girdiği ve elindeki paketi dükkan içerisine atarak arka kapıdan çıktığı, polisinde zanlının arkasından koştuğu görülüyor.

Videoyu “Dükkân sahibi benim büyük Kız kardeşim ile evli. Lütfen videoları iyi izleyin. Bizim başımıza gelmez demeyin. Memleketimizi ne hale getirdiler” sözleriyle paylaşan Hamzaoğulları, herkesin toplumsal olaylara karşı duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı Metin Kocadal, önceki gün çıkarıldığı mahkeme tarafından soruşturma maksatlı tutuklanmıştı.