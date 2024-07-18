" Vatandaşlar suçlardaki artıştan rahatsız "

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucunun yanı sıra silah kaçakçılığında meydana gelen artışlar vatandaşları endişelendiriyor. Bir turizm ve eğitim adasında yaşananların kabul edilemeyeceğini belirten vatandaşlar “siyasiler sesimizi duymalı ve suçlara karşı caydırıcı önlemler almalı. Özellikle limanlarda ve sınır kapılarında daha denetimler artırılmalıdır” diyor.

Suçlarda patlama yaşanırken ‘yüce meclisin’ uzun süreli yaz tatiline çıkmasını eleştiren vatandaşlar, caydırıcı önlemler için yeni yasaların geçirilmesini istiyor. Vatandaşlar, niyet olması halinde uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve şiddet olaylarına karşı etkili önlemlerin alınabileceği söylerken “aksi halde bu ülkenin yaşanmaz hale geleceği” uyarısını yapıyor.

Ne dediler?..

Ömer Demirel

“Ülkeye sokulan silahlar ve uyuşturucudaki artış bizleri endişelendiriyor. Çocuklarımız, geleceğimiz zehirleniyor. Uyuşturucu ortaokullara kadar düştü ve bu büyük bir tehlikedir. Bu ülkeye giren uyuşturucu ve silahlarla ilgili ciddi araştırmaları yapılması gerekiyor. Devlet ciddi önlemler almalıdır. Uzun yaz tatiline çıkan meclis caydırıcı yasaları geçirmelidir.”

Hüseyin Sıddık

“Ülkeye giren uyuşturucu ve silahlardaki artış bizleri endişelendiriyor. Çocuklarımız var ve onlar adına endişeleniyoruz. Bu tür haberleri duyduğumuz zaman rahatsızlık duyuyoruz. Bu tür tehlikeli olaylara karşı devletin ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Ülkeye girişlerde çok çok daha sıkı denetimler yapılmalıdır. Denetimler gerektiği gibi yapılsa bu tür olaylara geçit verilmeyecektir.”

Hüseyin Er

“Ülkeye sokulan silah ve uyuşturucuların artışı elbette ki bizleri endişelendiriyor. Kendim için değil gençlerimiz ve geleceğimiz için endişe yaşıyorum. Burası böyle bir ülke değildi ancak şu anda her türlü suçu duyuyoruz. Bu sorunu devletin çözmesi lazım ancak bu yönde hiçbir adım atılmıyor. Bu tür tehlikeli olaylara karşı önlem olarak giriş- çıkışların iyi bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Limanda bir x-ray cihazı olmadığı için geçtiğimiz gün kadın engelli oğluyla birlikte tekerlekli sandalyede silah ve uyuşturucu getirdi. Bu işlerin önlemi alınmazsa arkası gelecektir. Ortaokulların önünde uyuşturucu satışı oluyor. Anne-baba da çocuklarına iyi bir eğitim verse bu da bir önlem sayılır.

Ne yazık ki hükümet çözüm bulmuyor, sadece koltuk derdinde… Bu konuda gerçekten bu halkı düşünen halkı bilgilendiren tek isim Reşat Akar’dır ve bu adamın söylediklerinin 4’te birini dinleseler çok daha farklı bir ülke olacağız.”

Yonca Pekdiler

“Ülkeye sokulan silah ve uyuşturucunun artışı elbette ki bizleri endişelendiriyor. Hiç can güvenliği yok ve gün geçtikçe daha da kötüye gidiyoruz. Geçen gün tekerlekli sandalye ile uyuşturucu ve silah getirdiler ve bu tür haberleri duyunca şok oluyorum. Çocuklarımızın hiçbir geleceği yoktur. Ülkeye girişlerde bir sorun vardır ve bu tür tehlikeli konular için sıkı denetimler yapılmalıdır. Trafik kontrollerinde üst yoklamalarında veya diğer başka türlü her aramada sürekli uyuşturucu bulunuyor. Ülkeye girişlerde ve ülke içindeki denetimlerini sıklaştırmaları gerekiyor.”

Hüseyin Akıl

“Ülkeye uyuşturucu ve silahın yanı sıra daha birçok kanunsuz şeyler sokuluyor ve bu bizi endişelendiriyor. Bu tür olaylara alışık olmayan ülkemizde her türlü pisliği görür duyar olduk. Ben emekli kaptanım ve Akdeniz’deki bütün adaları gezdim. En güzel ada coğrafya olarak bizim adamızdır fakat maalesef en sistemsiz ada da bizimkidir. Diğer adalar coğrafya olarak bizden daha kötü olmalarına rağmen çok güzel sistemleri vardır. Bu tür tehlikeli olaylara karşı devletin önlemler alması gerekiyor.”

Hasan Karakter

“Ülkeye sokulan silah ve uyuşturucuların artışı elbette ki bizleri endişelendiriyor, yılların ihmalinden gelen bir durum günümüzde artarak yaşanıyor. Bunun önüne geçmek artık çok zorlaşacak gibi görünüyor. KKTC’nin sorunları çok ve uluslararası hukuk içerisine girmezsek hiçbir sorunumuzu çözemeyeceğiz. Sokağa çıktığımız zaman can güvenliğimiz yoktur. Bu kadar silah ve uyuşturucu ülkeye giriyor ve kaç kişi zehirleniyor? Kaç kişi gelen o silahların kurbanı olacak? Bu ülkede köklü bir sayım yapılmalı ve kaçak olanlar tespit edilip ülkelerine gönderilmeli. Bununla birlikte ülkeye giriş noktalarında ciddi bir güvenlik önlemi alınmalıdır aksi halde daha büyük sorunlar yaşayacağız.”

Şaban Güdelek

“Ülkeye giren uyuşturucu ve silahlar herkes gibi beni de tedirgin ediyor. Bu tür haberleri duyduğum zaman çocuklarımdan yana endişe yaşıyorum. Bu noktada ülkeye giriş çıkışların çok daha sıkı denetlenmesi lazım çünkü yolgeçen hanına döndü. Nijeryalılar ve üçüncü ülke vatandaşları bu ülkeyi mahvetti. Çocuğumu okula göndermeye korkar oldum. Yetkililerden beklentimiz bu tür tehlikeli konulara bir an önce bir çözüm bulmaları yönünde çalışmalar yapmalarıdır.”

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024, 09:52