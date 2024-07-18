Kimse bizi uyarmadı

Lefkoşa’da devriye gezen Narkotik ile Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, ülkede kaçak yaşam süren

4 kişiyi tespit ederek, tutukladı.

Tutuklanan Francisco Oguejıofor, Uchenna Charles Uwaoma, Eberechukwu Augustine Uwaleke ve Alpha Sibanda dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16 Temmuz 2024 tarihinde Küçük Kaymaklı Şht. Turgut Fahri Sokaktaki bir apartman dairesinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekip tarafından yapılan operasyonda tespit edilen Francisco Oguejıofor ile Uchenna Charles Uwaoma'nın 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren toplam 230 gündür KKTC'de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Eberechukwu Augustine Uwaleke’nin de Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Caddesi üzerinde devriye gezen Narkotik Ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli ekip tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2021 tarihinden itibaren toplam 960 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, Alpha Sibanda’nın ise 16 Temmuz 2024 tarihinde Ortaköy'de devriye gezen Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiğini kaydetti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren KKTC'de 230 gündür ikamet izinsiz olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.