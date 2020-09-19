Analiz sonuçları açıklandı

Bir yerli bir de ithal gıda ürününde, limit üstü zirai ilaç kullanıldığı tespit edildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada; 11-17 Eylül arasında ithal ürünlerden alınan 48 ve yerli ürünlerden alınan 13 numune üzerinde yapılan analizlerde, ithal ürünlerden Setar LTD’ye ait elmada (Granny) limit üstü bitki koruma ürünü, Gazimağusa sakinlerinden Hüseyin Turaç’a ait maydanozda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi.

Patates beyan hatırlatması



Öte yandan Genel Tarım Sigortası Fonu, sonbahar patates ekimi yapılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na 15 Ekim tarihine kadar beyan edilmesi gerektiğini bildirdi.Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman yazılı açıklamasında; Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos ayı içerisinde sonbahar patates ekimi yapılan arazilerin bildirileceği başvuru formlarının, Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Daireleri’nden temin edilebileceğini kaydetti.Kızılduman, patates beyanı yapılan “Başvuru Formları”nın Genel Tarım Sigortası Fonu’nda “Teslim Alma Fişi” karşılığında alınacağını da ifade etti.