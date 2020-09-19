Arıklı: Federasyon  tezi sona ermiştir

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, “BM Genel Sekreteri Guterres'in Sayın Akıncı'ya ve federasyonu savunanlara bir jest manasını taşıyan 5+1’li zirve düşüncesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın resmi açıklaması ile tersyüz olmuştur” dedi.
Arıklı yazılı açıklamasında, Türkiye Dışişleri Bakanlığının resmi açıklamasında "federasyon adına her şey konuşulmuştur. Bundan sonra başka alternatifler konuşulmalıdır" denilerek, federasyon temelli müzakereler döneminin kapandığının, bu tezin artık gündemden düştüğünün açıkça vurgulandığını ifade etti.
Arıklı açıklamasında şunları dile getirdi:
“YDP ve YDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak şahsım, uzun süreden beri kamuoyuna bunu anlatmaya çalışıyor ve federasyon tezinin artık gündemden kalktığını savunuyorduk.
Türkiye Dışişlerinin bu resmi açıklamasından sonra sanırım bütün adaylar kampanya tezlerini yeniden gözden geçirecekler ve YDP’nin çizgisine geleceklerdir.
YDP olarak federasyon konusunda bir kez daha haklı çıkmanın gururunu yaşıyor, takdiri Kıbrıs Türk kamuoyuna bırakıyoruz.”
ya seve seve ya baska turlu kktc li kardeslerimize tavsiyemiz ruya gormeyin begenmeyen kibris pasaportlariyla ingilterenin gocmen mahallelerine goc edebilir