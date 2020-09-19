Arıklı: Federasyon  tezi sona ermiştir

banner453

Arıklı: Federasyon  tezi sona ermiştir
banner432
banner480

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, “BM Genel Sekreteri Guterres'in Sayın Akıncı'ya ve federasyonu savunanlara bir jest manasını taşıyan 5+1’li zirve düşüncesi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın resmi açıklaması ile tersyüz olmuştur” dedi.
Arıklı yazılı açıklamasında, Türkiye Dışişleri Bakanlığının resmi açıklamasında "federasyon adına her şey konuşulmuştur. Bundan sonra başka alternatifler konuşulmalıdır" denilerek, federasyon temelli müzakereler döneminin kapandığının, bu tezin artık gündemden düştüğünün açıkça vurgulandığını ifade etti.
Arıklı açıklamasında şunları dile getirdi:
“YDP ve YDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak şahsım, uzun süreden beri kamuoyuna bunu anlatmaya çalışıyor ve federasyon tezinin artık gündemden kalktığını savunuyorduk.

banner477
Bizim dışımızdaki Cumhurbaşkanı adaylarından bazıları kampanyalarında; "Federasyondan başka şey konuşmayız" derken, diğer bir kısmı ise federasyonu da konuşmaya hazır olduklarını söylemekte idiler.
Türkiye Dışişlerinin bu resmi açıklamasından sonra sanırım bütün adaylar kampanya tezlerini yeniden gözden geçirecekler ve YDP’nin çizgisine geleceklerdir.
YDP olarak federasyon konusunda bir kez daha haklı çıkmanın gururunu yaşıyor, takdiri Kıbrıs Türk kamuoyuna bırakıyoruz.”
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
turkish power
turkish power - 16 saat Önce

ya seve seve ya baska turlu kktc li kardeslerimize tavsiyemiz ruya gormeyin begenmeyen kibris pasaportlariyla ingilterenin gocmen mahallelerine goc edebilir

Öz
Öz - 16 saat Önce

1878 de yoktun. 1955 de yoktun. 1960 da yoktun. 1963 de yoktun.1974 de yoktun. K/Türklerin var oluş mücadelesinde olmayanın söz söyleme hakkı da yoktur.

kibrisli
kibrisli - 16 saat Önce

inadina federasyon sen de geldigin yere .

SIRADAKİ HABER
‘Ben ona bakarım’
‘Ben ona bakarım’
  1. KIBRIS

banner464

banner459

banner465

banner460