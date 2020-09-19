Ekonomi nefes alacak

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Özersay, “Hem Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hem Kapalı Maraş projesi, limanı olan Gazimağusa’nın önemini artırdı” dedi

Ekonomi nefes alacak
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Belediyesi ve Şehir Planlama Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Gazimağusa şubelerini ziyaret etti. Özersay, ziyaret ettiği kurumlarda çalışanlarla bir araya gelerek sohbet etti.
Verilen bilgiye göre; Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin, Kıbrıs adasını özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çok önemli bir konuma getirdiğini dile getiren Özersay, bir liman kenti olarak Mağusa’nın öneminin de arttığına işaret etti. 

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Özersay, “Kapalı Maraş’ın açılması belirli bir aşamaya geldiği için, Mağusa kentimizin önü açıktır. Geliştireceğimiz politikalarla özelde Mağusa’mıza genelde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ciddi bir katkı, bir nefes olacaktır” ifadesini kullandı. 
Özersay, dünyada vahim sonuçların yaşandığı pandemide belediyelerin ortaya koyduğu çaba ve emek için teşekkür etti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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