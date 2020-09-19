Sağ kesim tepkili

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in KKTC’deki seçimlerin ardından beşli konferans açıklamasını değerlendiren Rum siyasiler farklı mesajlar verdi.

Polis gazetesine göre; DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorununda yoğun bir diplomasinin başladığının görüldüğünü belirterek, içte birlik olunması ve iyi hazırlık yapılması gerektiğine dikkat çekti.

AKEL’in açıklamasında, Kıbrıs’ın geleceği için kritik bir sürecin gelmekte olduğuna dikkat çekilerek, Rum hükümetinin, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasına hazır olduğu yönündeki doğru mesajları vermesi gerektiği vurgulandı.

DİKO’nun açıklamasında ise, Türkiye’nin “kabul edilemez şartlarından” söz edilerek, “bu şartlarda beşli bir konferansın başarılı olacağına inanmanın büyük bir yanılgı olduğu” öne sürüldü.



Açıklamada ayrıca, Guterres’in açıklamasında “Kuzey Kıbrıs” ifadesini kullanmasında ötürü hayal kırıklığı duyulduğu dile getirildi.EDEK partisi de beşli konferans gerçekleştirilmesine karşı olduğunu belirterek, “Kuzey Kıbrıs” ifadesini kullandığı için Guterres’i kınadı.

İlkbahar’a kadar çözüm

Politis gazetesi, “İlkbahara Kadar Anlaşma Çerçevesi – Stratejik Anlaşmayla Beşli Konferans” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından beşli konferans gerçekleştirme hedefini açıklayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, bu konuda tüm tarafların onayına sahip olduğunu iddia etti.

Gazete haberini, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm tarafların (Tayyip Erdoğan, Miçotakis, Nikos Anastasiadis, Mustafa Akıncı) onayıyla 2012 ilkbaharına kadar, çerçevesi konusunda stratejik bir anlaşmaya varılması hedefiyle, Kıbrıs Türk seçimlerinin ardından Kıbrıs sorununda beşli konferansın toplanmasını ilan etti” sözleriyle okuyucuya aktardı.

Gazete, güvenilir bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, Guterres’in bu açıklamasının “gökten düşmediği” yorumunda bulundu ve bu açıklamanın, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılması çabalarını tamamlayıcı bir girişim olduğunu öne sürdü.