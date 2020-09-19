Güzel bir öneri

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş katıldığı bir televizyon programında, sandık merkezlerinin bulunduğu yerlere çadırlar kurularak yaşlı insanların dışarıda oy kullanmasının sağlanabileceğini kaydetti.

Denktaş “Umarım bu öneriyi Yüksek Seçim Kurulu dikkate alır. Kendi görevlilerimize PCR testi yaptırılması konusunda biz girişim yaptık. Ayrıca sandık başkanları da her türlü tedbiri alacaktır” dedi.

Denktaş, “Aday olan arkadaşlar insan olarak iyiler. Ancak Cumhurbaşkanlığı daha toparlayıcılık isteyen bir makam. İçte ve Kıbrıs sorununda masaya hakim olmak gerekir. Masaya otururken mahkum hissiyle değil, başka alternatiflerin de olduğunu hissettirmek gerekir. Bütün bunlara baktığımda eksiklik gördüm. Bundan dolayı da aday oldum. Şimdide görüyorum doğru yapmışım” şeklinde konuştu.



Açıklamaya göre; Denktaş programda “Hangi partiden olursa olsun ben halkın bütününe hitap ediyorum. Halkın da sandığa gitmek istediğini görüyorum” dedi ve şöyle devam etti:“Seçimler için de gerekli her türlü önlemler alındı. Her sandık merkezinin bulunduğu yere çadırlar kurularak yaşlı insanlarımızın dışarıda oy kullanması sağlanabilir. Umarım bu öneriyi Yüksek Seçim Kurulu dikkate alır. Kendi görevlilerimize PCR testi yaptırılması konusunda biz girişim yaptık. Ayrıca sandık başkanları da her türlü tedbiri alacaktır.”

“Çok apolitik bir genç grup oluştu”

Programda yaptığı konuşmada “Çok apolitik bir genç grup oluştu. 18-24 yaş arasında her şeye kızgın olan bir gençliğimiz var” diyen Denktaş “Onların yaşadığı ortam bizim gençken yaşadıklarımızdan farklı. Genç dimağın idari noktalara ulaşması birçok şeyi değiştirebiliyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında seçilmesi halinde spor ve gençlik gibi konularda özel temsilciler atama planı bulunduğunu ifade eden Denktaş, “Bu temsilciler çalışmalarını yapsınlar, bana iletsinler ve ben de hükümete rol kapmadan ileteyim. Sorunları bu şekilde hızlıca çözelim” sözlerini kullandı.