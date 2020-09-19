Fırsat kaçtı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Rum tarafı ile çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmadığını söyledi.

Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından çözüm sürecini yeniden başlama niyetinde olduğu yöndeki açıklamalarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Tatar yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs konusunda taraflar arasında yapılacak görüşmeler yoluyla bir antlaşmaya varılmasından yana olduklarını ancak bu yapılacaksa egemen eşitlik temelinde olmasını ve diğer çözüm modellerinin artık gündeme gelmesini istediklerini belirtti.

Tatar, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in sanki Crans Montana’da kalınan yerden Kıbrıs görüşmeleri devam edecekmiş gibi bir açıklama yapması doğru olmamıştır.

Herkes biliyor, herkes görüyor ki Rum tarafı ile aramızda çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmamaktadır” dedi.

Kıbrıs Rum tarafının, İsviçre’de Kıbrıs sorununun çözümü konusunda yapılan zirvenin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala daha Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini reddettiğini kaydeden Tatar, “Adanın zenginliklerini bizimle paylaşmaya yanaşmıyor, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamına kesin bir tavırla karşı çıkıyor. Böylesi bir durumda Sayın Genel Sekreter’in Kıbrıs konusunda Crans Montana’nın devamı niteliğinde görüşme yapılabileceğini söylemesi doğru olmamıştır” dedi.

Akıncı da “Federasyon bitti” dedi



Ersin Tatar, TGRT’de çıktığı bir programda ise, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından görüşme sürecini başlatma niyetini dile getirmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlarken, “Crans Montana’da, Cumhurbaşkanı Akıncı da 2017 yılındaki o görüşmelerin ardından federasyonun artık bittiğini söyledi ve 'bu bizim neslin son denemesiydi' dedi ama sonradan çark etti" şeklinde konuştu.Tatar, “ Kimin ne dediği çok önemli değil. Önemli olan ulusal çıkarlarımızdır ve halkımızın beklentisidir. Rumların siyasi eşitlik temelinde anlaşma istemediğini halkımız gayet iyi biliyor” dedi.Egemen eşitlik temelinde, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünde bir anlaşma mücadelesi vermek gerektiğini belirten Tatar, “Federal çözüm denilerek maceraya sürüklenmek istemiyoruz. Böylesi dönemde, bu halkı bu risklere kimse sokamaz” diye konuştu.

Kızılay’a teşekkür etti

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar’ın, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs çalışmalarına katkı koyan Kıbrıs Türk Kızılayı ile Türk Kızılayı Delegasyon Başkanlığı’nı ziyaret ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre; Başbakan Tatar ziyaretlerde yaptığı konuşmada, Kızılay’ın tüm dünyada önemli kuruluş olduğunu, gerek afet ve acil durumlarda gerekse ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yardım ve bağışlarla toplumda yardımlaşmayı geliştirmek adına önemli misyonu bulunduğunun altını çizdi.

Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı Sezai Sezen de yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın yeni yönetiminin yeni bir vizyonla yola çıktığını anlatarak, toplumun hassasiyetleri ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak icraat yapmaya çalıştıklarını söyledi.



Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020, 11:17