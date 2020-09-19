‘Ben ona bakarım’

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde kiracı olarak kaldığı evden çıkmak zorunda kalıp, bir tanıdığının evinin avlusunda yaşamaya başlayan 75 yaşındaki Misli Tahir’e yardım eli uzandı. Tahir’in yaşadığı dramın Diyalog’ta yayımlanması üzerine Göçmenköy sakinlerinden Kutlu Kızılokgil isimli vatandaş evinde Misli Tahir’e bakabileceğini, annesinin de bakıma ihtiyaç duyan birisi olduğu ve ona kendisinin baktığını ifade etti.



Diyalog gazetesine ulaşan Kutlu Kızılokgil “Yaşanan bu duruma seyirci kalmayı vicdanım kabul etmiyor. Bir yaşlı kadının özellikle de bir annenin bu şekilde sokakta kalması insanlığa sığmaz. İnsanlık namına ben ona ömrünün sonuna kadar bakmaya hazırım” dedi. Kızılokgil şöyle devam etti. “TV 2020 ve Diyalog gazetesinde Misli Tahir’in dramını gördüm. Çok duygulandım. Annemle de konuştuk ve ortak kararla Misli teyzeyi evimizde ağırlamak istiyoruz. Teklifimizi geri çevirse de kapımız ona hala açıktır ne zaman isterse gelsin kendi evi gibi bu evde anneme de arkadaşlık edip yaşayabilir. Ben ona ölene kadar bakarım.”

Sosyal Hizmetler devrede

Bu arada Sosyal Hizmetler Dairesi, Tahir’e yardımcı olmaya çalıştıklarını bildirdi.

Evsiz kalan Misli Tahir’e geçici süre zarfında Lapta Huzur Evi’nde misafir edilmesi teklifi yapıldığını ancak Tahir’in bunu reddettiğini belirten Daire, “Sosyal Hizmetler Dairesi düzenli takiple bu kişiye yardımcı olmaya çalıştı” açıklamasında bulundu.