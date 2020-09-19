‘Ben ona bakarım’

Ömer KADİROĞLU
Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde kiracı olarak kaldığı evden çıkmak zorunda kalıp, bir tanıdığının evinin avlusunda yaşamaya başlayan 75 yaşındaki Misli Tahir’e yardım eli uzandı. Tahir’in yaşadığı dramın Diyalog’ta yayımlanması üzerine Göçmenköy sakinlerinden Kutlu Kızılokgil isimli vatandaş evinde Misli Tahir’e bakabileceğini, annesinin de bakıma ihtiyaç duyan birisi olduğu ve ona kendisinin baktığını ifade etti.
Sosyal Hizmetler devrede
Bu arada Sosyal Hizmetler Dairesi, Tahir’e yardımcı olmaya çalıştıklarını bildirdi.
Evsiz kalan Misli Tahir’e geçici süre zarfında Lapta Huzur Evi’nde misafir edilmesi teklifi yapıldığını ancak Tahir’in bunu reddettiğini belirten Daire, “Sosyal Hizmetler Dairesi düzenli takiple bu kişiye yardımcı olmaya çalıştı” açıklamasında bulundu.
Allah hayırını kabul etsın koca yureklı ınsan Allah razı olsun