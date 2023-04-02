Ankara ödeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kıb-Tek) AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne olan 600 milyon liralık borcunu yine devlet üstlendi. Borcun devralınmasına yönelik yasa tasarısı hazırlandı.

Hazırlanan yasa tasarısı Resmi Gazete'de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Gerçek ve tüzel kişiler tasarıyla ilgili görüşlerini 20 içinde Meclis Başkanlığı'na yazılı olarak sunabilecek.

Tasarısının gerekçesinde elektriğe yeterli zam yapılmadığı, Kıb-Tek’in maliyetin altında satış yaptığı belirtildi. Bu nedenle Kurumun, borçlarını ödeyemez duruma geldiği kaydedildi. Halkın elektriksiz kalmaması için borcun devlet tarafından devralındığı belirtildi.

Yasa tasarısında neler var?

Hazırlanan yasa tasarısının genel gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde yaşanan ekonomik koşullar nedeniyle oluşan darboğazda halkın yaşamsal ihtiyacı olan elektrik enerjisinden mahrum edilmemesi amacıyla fiyatlar artırılmamış ve Kurum maliyetlerinin altında satış yapmak durumunda kalmıştır. Bu nedenle Kurumda oluşan ciddi borç yükünden dolayı, Kurumun mali yapısı bozulmuş ve borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Bu nedenle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınması Hakkında Yasa ile 600.000.000 TL borç devralınıp kurumun borç yükünün azaltılması sağlanmıştır. Ancak, bu yasa Kurumun mali yapısının düzeltilmesinde yeterli olmamış, maliyetin altında satış fiyatları nedeniyle AKSA Şirketinden alınan yeni enerji alımları ödenememiştir. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun enerji üretim, iletim ve dağıtımında arz güvenliği sağlanıp, kesintisiz ve güvenilir bir üretim yapabilmesi amacıyla Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun kamu hizmeti verme kabiliyetinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması elzemdir. Bu bağlamda yukarıdaki izahat ışığında Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı'na ihtiyaç duyulmuştur.”



Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2023, 00:35