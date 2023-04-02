İnsaf artık 297 gündür morgda

Ömer KADİROĞLU

Yeniboğaziçi köyünde yaklaşık 10 ay önce hayatını kaybeden ancak çocukları arasında yaşanan anlaşmazlık yüzünden defnedilemeyen Aysan Gazi’nin cenazesi 297 günden beri morgda bekletiliyor.

Evlatları arasında yaşanan ve mahkemeye taşınan defin yeri anlaşmazlığı nedeniyle açılan dava henüz sonuçlanmazken, iki kez duruşma yapıldığı ancak Yüksek Mahkeme’nin henüz kararını açıklamadığı belirtildi. Diyalog’a konuşan Aysan Gazi’nin bir yakını tüm ailenin büyük bir huzursuzluk içerisinde olduğunu ifade etti. Aile yakını, Aysan Gazi’nin ruhunun huzura kavuşmasını istediklerini söyledi. 2 ay sonra Aysan Gazi’nin seneyi devriyesi olacağını da ifade eden aile yakını “Mevlidimizi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morgunda yapacağız” dedi.

Anlaşmazlığın nedeni ne?

İngiltere’de yaşayan çocukları, anneleri Aysan Gazi’nin vasiyeti olduğu gerekçesiyle cenazesini oraya taşımak istiyor. Aysan Gazi’nin eşi merhum Hüseyin Mehmet Gazi’nin 1980’li yıllarda İngiltere’de Brookwood Mezarlığında bir aile mezarlığı satın aldığı bilgisine ulaşıldı.

Gazi’nin İngiltere’de yaşayan kızının annesinin cenazesini babasının satın aldığı aile mezarlığına defnetme istediği belirtildi.

Aysan Gazi’nin eşinin yanın sıra henüz bir yaşındayken kaybettiği kızının da bu mezarlıkta defnedildiği bilgisine ulaşıldı.

Kıbrıs’ta yaşayan oğlu ise Aysan Gazi’nin cenazesini Yeniboğaziçi köyünde defnetme konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Aysan Gazi, kalp rahatsızlığı sonucu 10 Haziran 2022 tarihinde 80 yaşında hayatını kaybetmişti.