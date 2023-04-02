Teknik komiteler göreve

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arası araçlı geçişlerin yapıldığı Beyarmudu ve Metehan Sınır Kapısı’nda dün yine uzun araç kuyruğu vardı. Kuzeye akaryakıt ve market alışverişi için gelen Rumlar, güneye gezmeye veya işe giden Kıbrıslı Türkler uzun süre kuyrukta bekledi. Günde ortalama 13 bin

giriş-çıkışın yapıldığı kapıda, özellikle hafta sonları yoğunluk oluşurken, sınır kapılarındaki altyapı eksiklikleri ve personel sıkıntısı giderilmediği için sorunlar da çözülemiyor. Ekonomik örgütler ve esnaf, ülkeye ve çarşı esnafına katkısı olan sınır kapılarında acil önlem alınmasını bekliyor. Sınır kapılarındaki sorunların çözülmesi için 2022 yılında oluşturulan komite henüz bir adım atmazken, verilen sözlerin tutulması talep ediliyor.

Metehan’a ek kabin konulacağına ve Beyarmudu Sınır Kapısında genişletme çalışmaları yapılacağına dair 2022 yılı Mayıs ayında açıklamalarda bulunan komitenin aylar geçmesine rağmen hiçbir girişimde bulunmaması esnaf ve vatandaşların eleştirisine neden oluyor.