‘Hepsinin hesabı sorulacak’

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şampiyon Meleklerin aileleriyle görüşmesini yorumladı ve “Sonuna kadar yanlarında olacağız” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı’nın KKTC’den özel yayınına konuk olan Oktay, Şampiyon Meleklerin aileleriyle görüşmesini yorumlarken “Sonuna kadar yanlarında olacağız” dedi.

Depremde 49 KKTC vatandaşının hayatını kaybetmesinin Kıbrıs’ta farklı bir acı oluşturduğunu ifade eden Oktay, Şampiyon Meleklerin mezarlarını ziyaret ederek ailelerin acısını paylaştığını, bazı ailelerle görüştüğünü söyledi.

Ailelerin, çocuklarının hayatını kaybettiği otelle ilgili yargı sürecini ciddi şekilde takip ettiğini, kendilerinin de takipte olduklarını ifade eden Fuat Oktay “Hepsiyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Her ilde savcılıklarımız soruşturmaya devam ediyor. Hepsinin hesabın sorulacak” dedi.

Oktay, depremde yıkılan binalarla ilgili 1600’e yakın şüpheliden 350’sinin tutuklandığını, bunlardan 4’ünün İsias Hotel’le ilgili olduğunu bildirdi.

Fuat Oktay, “Biz hem burasıyla hem diğer tüm binalarla ilgili çok ciddi takipçisi olacağız. Bir daha böyle felaketler olmasın istiyoruz, bundan ders çıkarılsın istiyoruz” diye konuştu.

“KKTC’nin tanınmasını arzuluyoruz”

Oktay, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üyeliğinin ardından tanınmasını arzu ettiklerini belirterek “Sadece TDT’nin değil Türkiye’nin dostlarının KKTC’yi tanımasını arzuluyoruz çünkü burada ambargo altında inleyen bir kesim var.” dedi.

Lefkoşa’dan Anadolu Ajansı’nın canlı yayınına katılan Oktay, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki duruşunun net olduğunu söyledi.

“Egemen eşit statü olarak tanınan bir yapı olması lazım. Gerçek çözüm budur” diyen Oktay, adanın zenginliklerinin de adada yaşayan Türk ve Rumların refahı için kullanılacağı bir çözüm önerdiklerini söyledi.

Gazimağusa'da Kıbrıslı Türklerle buluştu

Fuat Oktay, Gazimağusa'da bazı Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi.

Osman Fazıl Polatpaşa Camii'nin avlusunda önceki akşamki iftar programının ardından Güvercinlik köyünde KKTC'li vatandaşlarla buluşan Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetini ileterek, "Cumhurbaşkanımız, her an ve her zaman Türkiye'deki her bir sorun için ne kadar vakit ayırıyorsa inanın ki en az o kadar Kıbrıs'taki her olay, her husus için de bir o kadar vakit ayırıyor. Gönlü sizlerle, kalbi sizlerle." dedi.

AK Parti KKTC temsilcileriyle bir araya geldi

Oktay, AK Parti KKTC Ülke Temsilciliği Teşkilatıyla da bir araya geldi.

Alayköy Belediyesi Sosyal Aktiviteler Merkezi (ABELSAM) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Tatlısu Belede Başkanı Hayri Orçan ile Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da hazır bulundu.

KKTC’den ayrıldı

Bu arada, temaslarını tamamlayan Fuat Oktay ve beraberindeki heyet, dün gece saat 23.00 sıralarında KKTC’den ayrıldı.