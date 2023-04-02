Öncelik enerji

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail Dışişleri Bakanları Lefkoşa’nın Rum kesiminde bir araya geldi.

Haravgi gazetesi, “Doğu Akdeniz’de Sürdürülebilir Bir Enerji Koridoru İçin Ortak Çaba” başlıklı haberinde, toplantının ardından yapılan açıklamalara yer verdi.

Gazeteye göre, yeni üçlü görüşme çerçevesinde, Yunanistan ve İsrail dışişleri bakanlarıyla yaptıkları görüşmenin ardından açıklamada bulunan Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, bölgedeki tam enerji potansiyelinin açığa çıkarılmasının oyunu değiştireceğini ifade etti.

Doğu Akdeniz havzasından Avrupa’ya yönelik güvenilir ve geçerli bir enerji koridoru ileriye götürmeye çalıştıklarını da ifade eden Kombos, EuroAsia Interconnector ile EastMedPipeline’ın, enerji gündemlerindeki iki önemli stratejik seçenek olduğuna işaret etti.

Kombos, bu projelerin uygulanmasının, Doğu Akdeniz ve Avrupa Birliği açısından ek bir pratiğe ve jeostratejik değere yol açacağını da söyledi.

ABD ile birlikte oluşacak 3+1 mekanizmasının, Doğu Akdeniz’deki barış, istikrar ve refahın ileriye götürülmesi açısından yararlı olduğunu da dile getiren Kombos, 3+1 şeklindeki iş birliklerinin, somut çalışmalar ve ek katılımcılarla daha fazla geliştirilmesinin yollarının ele alındığını sözlerini ekledi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise açıklamasında, Doğu Akdeniz’in alternatif bir enerji koridoru olarak oynadığı önemli rolden bahsederek, East Med projesi ile bunun öneminden, aynı zamandan Euroasia Interconnector projesinden söz etti.

Doğu Akdeniz Doğal Gaz Forumu'nun, katılımcı ülkelerin enerjiyi barış ve iş birliği için katalizör olarak kullandıkları yöntemin mükemmel bir örneğini teşkil ettiğini de ifade eden Dendias, bu açıdan, uluslararası hukuka saygı duyulması şartları altında, Türkiye gibi yeni üyelerin kabulüne açık olduklarını dile getirdi.

Dendias açıklamasında, büyük zorlukların yaşandığı dönemlerde insani sebeplerle ilgili bir jest olarak, Yunanistan’ın Türkiye’ye gösterdiği dayanışmaya da atıfta bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise açıklamasında, bölgedeki önemli fırsatları ve yeni bir görüşme tarihini ele almak için, geçtiğimiz Perşembe akşamı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le yaptığı görüşmeye atıfta bulundu.

Bu iş birliğinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Cohen, bunu diğer stratejik ve ekonomik alanlarda da ilerletmek istediklerini dile getirdi.

Bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerin, istikrarı desteklemek için başka bir faktör olarak hizmet edebilecek şekilde geliştirilmesi ve derinleştirilmesine de atıfta bulunan Cohen, bu gelişmenin önemli olduğunu, ancak bunun hiçbir şekilde Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la olan ilişkilerin aleyhinde olmadığını sözlerine ekledi.