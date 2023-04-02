TV’den abajura kadar evi boşalttılar

Lefkoşa’da bir şahsa ait eve 3 gün arayla iki kez girip toplam 60 bin TL değerinde eşya çaldıkları iddia edilen Mehmet Emin Geyik ve Abdurrahman Cemiloğlu tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Eve ilkinde kapıyı, ikincisinde tuvalet camını kırıp içeri girdikleri iddia edilen zanlıların, 3 televizyon, iki fırın, mikrodalga, kahve makinesi, su ısıtıcısı, şaraplık, abajur, davlumbaz çaldıkları belirtildi.

Olay yerinde hiç iz bırakmayan zanlıların, çaldıklarını ikinci el eşya alan iş yerlerine satmaya kalkışırken yakalandıkları açıklandı. İki soyulan evin sahibinin Girne’de yaşadığı, Lefkoşa’daki ikametgahını ara sıra kullandığı öğrenildi.

Kapının kilidini kırdılar, ne varsa çaldılar

Soruşturmayı yapan polis, 23-24 Mart 2023 tarihleri arasında Lefkoşa’da K.S.’nin evine kapının kilidi kırılarak girildiğini; Bosch marka kahve makinesi, su ısıtıcısı, fırın, şaraplık, 75 ekran Samsung marka televizyon, 2 adet 43 ekran Stilevs marka televizyon, 3 adet abajur ve bir adet ayaklı lambader çalındığını söyledi.

Polis, memuru çalışan eşyaların toplam değerinin 40 bin TL olduğunu belirtti. Ev sahibinin 24 Mart’ta yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, olay yerinde olay yeri inceleme ve foto parmak izleri uzman tarafından yapılan incelemede meseleyi meydana çıkarmaya yarayacak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti.

Tuvaletin penceresinden girdiler

Polis, 27 Mart tarihinde yine K.S.’nin evine girildiğini belirtti. Polis, bu kez eve tuvalet penceresinin kilidinin kırılarak girildiğini; Stilevs marka ocak, fırın, davlumbaz, ve bir adet mikrodalga çalındığını söyledi. Polis, ikinci defada çalınan eşyaların toplam değerinin ise 20 bin TL olduğunu açıkladı. Polis, 27 Mart tarihinde şikayet yapıldığını, olay yeri inceleme ve foto parmak izleri uzmanı tarafından yapılan incelemede yine meseleyi meydana çıkarmaya yarayacak herhangi bir ize rastlanmadığını belirtti.

Polis, geniş çaplı soruşturma başlattıklarını, ikinci el eşya alım-satımı yapan iş yerlerinden araştırma yaptıklarını kaydetti.

Polis, ikinci el ev eşyaları alan bir şahsa Whatsapp üzerinden çalınan eşyaların fotoğraflarının atılarak fiyat araştırılması yapıldığını tespit ettiklerini anlattı.

Polis, yapılan soruşturmada söz konusu telefonu Mehmet Emin Geyik ve Abdurrahman Cemiloğlu'nun kullandığının tespit edilip, ikisinin de tutuklandığını belirtti. Polis, telefonun emare alınarak, içerisinde gerekli inceleme yapılabilmesi için PGM DATA incelemeye teslim edildiğini, bu eşyaların fotoğrafının başka herhangi birine atılıp atılmadığı veya satılıp satılmadığı ile ilgili olarak detaylı bir inceleme yapılması gerektiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılar suçsuz olduklarını iddia ederken, mahkeme talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.