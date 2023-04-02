Çıkış nedeni araştırılıyor

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Alu Denizalp isimli iş yerinin depo olarak kullanılan bölümünde dün saat 12.40'ta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgede paniğe olan yangına, itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş yeri çalışanları ve çevre esnafı müdahale etti.

Kısa sürede çevre iş yerlerine yayınlamadan söndürülen yangın sonucu depodaki malzemeler zarar gördü. Polis açıklamasında, depo alanındaki muhtelif alüminyum profil, silikon, köpük, lastik fitil, elektrik tesisatı ile rolling shutter motorlarının yanarak, üretim alanının çatısı ve duvarlarının ise islenerek zarar gördüğü bildirildi.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma yaparken, itfaiye ekipleri de hasar tespiti çalışmaları yapacak.