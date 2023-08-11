Asgari ücretliden vergi alınmasın

MUSİAD KKTC, çalışan emekçi insanların iyi bir maaşla insanca yaşamalarını arzu ettiğini belirterek, “Asgari ücretliden vergi alınmasının karşısındayız” dedi.

MUSİAD KKTC’den yapılan yazılı açıklamada, çalışanların mutluluğunun, işyerinin de devamlılığı açısından en önemli kriterlerden birini oluşturduğuna vurgu yapıldı.

Bununla beraber bir iş yerinin devamlılığını ve rekabet gücünü sağlayan bir başka unsurun ise maliyet analizi olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Eğer işletmeler maliyetlerini karşılayamaz ise ya kapatır ya da işçi çıkarmak zorunda kalır. Aslında bu eko sistem kendi içerisinde hem işçi hem işveren hem de devlet üçgeninde karşılıklı bir anlayışla yürütülür.

Hükümet edenler tarafından söz verilmiş olan SSK ve İhtiyat sandığı ödemelerinin devlet tarafından karşılanması işverenleri de işyerlerini ayakta tutması için teşvik edecek en önemli unsur olarak ortada dururken bunların yapılmaması yanında, birde Asgari ücretten vergisi alınması bizleri çok üzdüğü kadar çalışanlarımızı da rahatsız etmiştir.

Geldiğimiz bu aşamada, yapılan değişikliğin günümüz koşullarına, hakka, adalete, vicdana, alın terine ve en önemlisi işletmelerimizi ve insanımızı ayakta tutma hakkını infiale uğrattığından soruna adil, kalıcı ve tüm paydaşların sorumluluklarını yerine getireceği bir yolun bulunması gerekliliğini hatırlatır, Asgari ücretliden vergi alınmasının karşısında olduğumuzu tüm kamuoyu ile paylaşırız.”

Alayköy OSB İş İnsanları Derneği de aynı görüşte

Öte yandan Alayköy OSB İş İnsanları Derneği, asgari ücretliden vergi alınmasına karşı olduğunu bildirdi.

Açıklamada, oluşan hayat pahalılığı sebebi ile geçim sıkıntısında bulunan sanayici, esnaf, sabit gelirli çalışan kesim başta olmak üzere, halkın refaha ulaşması için hükümetin yanlarında durması gerekirken, “asgari ücretlinin maaşından 365 TL gibi bir vergi almanın peşine düştüğü” eleştirisinde bulundu.

Sanayi esnafı olarak bu karardan acilen dönülmesi ve asgari geçim şartlarında yaşayan vatandaşlardan alınması düşünülen verginin iptal edilmesini isteyen dernek, ayrıca “batmak üzere olan, geçim sıkıntısı yaşayan, hayatta kalmak için kredi batağına düşen veya düşecek olan küçük esnafa hükümet tarafından sözü verilen sigorta yatırım desteklerinin de acilen uygulamaya geçmesini” beklediğini kaydetti.

