Akıl almaz bir durum

Ömer KADİROĞLU

Türkiye’den ithal edilen birçok ürünün KKTC’de üretilen ürünlerden daha uygun fiyatlarla raflarda yer alması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Türkiye’den KKTC’ye gelen ürünler için ödenen gümrük, nakliye ve benzeri ödemelere rağmen KKTC’de üretilen ürünlerden daha düşük fiyatlarla marketlerde yer alması vatandaşları yerli üretim tüketiminden uzaklaştırıyor.

Ekonomik darboğazdan geçilen bu günlerde kaliteden ziyade uygun fiyatlı ürünleri tercih eden vatandaşlar, haliyle ithal ürünlere yönelirken, yerli ürünleri satın almaktan kaçınıyor. Yurt dışından KKTC’ye ithal edilen dondurma 24.99 TL-39.90 TL, ülkede üretilen Koop Frosty dondurma ise 71.20 TL ile 89.10 TL arasında satışa sunuluyor. Yine KKTC’de üretilen 980 gram Koop ayranın fiyatı 27.70 TL iken, ithal ürün olan 1 Litre Sütaş ayran 23.15 TL’den raflarda satışa sunuluyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023, 09:54