‘Süreç devam ediyor’

Suna ERDEN

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rusya’nın KKTC’de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağıyla ilgili haberleri değerlendirdi.

Diyalog’a konuşan Bakan Ertuğruloğlu, Rus makamlarının ofis açma düşüncelerini paylaştıklarını söyledi.

Bakan, “Rusya Federasyonu, KKTC'de yaşayan kendi vatandaşlarına yönelik olarak konsolosluk hizmeti vermek amacıyla ülkemizde bir ofis açma düşüncelerini ilgili makamlarımızla paylaşmışlardı. Bu bağlamda, Rusya Federasyonu'nun Güney Kıbrıs'ta bulunan Büyükelçiliğinden yetkililer Dışişleri Bakanlığımızla bir süredir konu hakkında görüşmelerde bulunmaktadır. Süreç devam etmektedir.”dedi.

Bakan Ertuğruloğlu, KKTC’de başka ülkelerin de benzer ofisleri bulunduğunu ve bu ofislerin yıllardır faaliyet gösterdiğini söyledi. Bakan, “Söz konusu ofisin faaliyete geçmesi, Rusya Federasyonu'nun KKTC'yi tanıdığı şeklinde yorumlanmamalıdır.” dedi.

Rus haber ajansı duyurdu

Rus haber ajansı TASS, Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliğinin, KKTC’de Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirmişti.

TASS’ın haberine göre Rusya’nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak.” açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu adımın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetmişti.

