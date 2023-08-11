Teşkilatta nakiller yapıldı

Polis teşkilatında nakiller yapılırken, Polis Genel Müdür 2’nci Yardımcısı Zafer Zaifer oldu.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; Polis Genel Müdürlüğü’nde (PGM) Adli Polis Müdürü olan Zaifer, ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşuluyla Polis Genel Müdür 2’nci Yardımcılığı’na atandı.

Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın ilgili maddesi uyarınca alınan ve bugünden itibaren geçerli olacak atama kararı Polis Basın Subaylığı tarafından duyuruldu.

186 polis mensubu yer değiştirdi

Öte yandan Polis Hizmetleri Komisyonu kararı ile 6 Polis Müdürü, 8 Polis Müdür Muavini, 11 Polis Başmüfettişi, 8 Polis Müfettişi, 11 Polis Müfettiş Muavini, 18 Polis Çavuşu, 82 Polis memuru, 3 İtfaiye Memuru ve 39 Sivil Hizmet Görevlisi olmak üzere, toplam 186 polis mensubu yer değiştirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, nakiller 25 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

Nakiller kapsamında yeni İlçe Polis Müdürleri şöyle:

Gökay Karagil: Lefkoşa Polis Müdürü

Mahmut Barış Sel: Gazimağusa Polis Müdürü

Ali Adalıer: Girne Polis Müdürü

Hüseyin Kadir Çete: Güzelyurt Polis Müdürü

Erdal Şanlıdağ: İskele Polis Müdürü

