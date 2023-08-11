Demeçler umut verici

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, iki ülke arasında iş birliğini imkanlarını geliştirmek amacıyla KKTC’de temaslarda bulunan, Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, heyeti kabulünde, Kıbrıs konusunun tarihsel süreci hakkında bilgilendirdi, heyet üyelerinin Kıbrıs konusundaki sorularını yanıtladı.

Rumlarla ortak bir devletin söz konusu olmadığını, Kıbrıs adasında iki komşu devlet olarak yan yana devam edileceğini ifade eden Ertuğruloğlu, “Zorluklara karşı boyun eğip, taviz vermemiz söz konusu değildir. Daha kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

ATİB Başkanı Cemal Yangın da “Azerbaycan Türklerinin KKTC’yi kendi devleti gibi sevdiğini” belirterek, iki ülke arasında iş birliği imkanlarını geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ataoğlu, AİTB heyetini kabul etti

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cemal Yangın başkanlığındaki ATİB heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer’in de heyete eşlik ettiği kabulde, iki ülke arasındaki ticaret ve işbirliklerinin geliştirilmesi, özellikle turizm, eğitim ve tarım alanlarında işbirliği ve ticaretin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.

Ataoğlu, uzun bir süre Azerbaycan -KKTC arasındaki ilişkilerin istenilen seviyede olmadığını işaret ederek, özellikle turizm alanında başlattıkları girişimler ile yeniden iki ülke arasındaki ilişkilerin başladığını belirtti.

Oğuz: Büyük yatırımlar yapılabilir

ATİB, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u da ziyaret etti.

ATİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yangın, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri için söylenen “Tek millet, iki devlet” ana fikrine, “Tek millet, üç devlet” ifadesiyle KKTC’nin de dâhil edilmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Bakan Oğuz da konuşmasında iş birliklerinin sürdürülmesi ile büyük yatırımlar yapılabileceğine değindi.

Kabul sonunda iş birliğinin geliştirilmesi adına çalışmaların başlaması için görüş birliğine varıldı.

Amcaoğlu ile de görüştüler…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ATİB Başkanı Cemal Yangın ve beraberindeki heyeti kabul etti.