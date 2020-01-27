Benzeri adımlar atılabilir

Çiğdem AYDIN

Güney Kıbrıs’ta telefon konuşmalarının ‘gerekli hallerde’ dinlenmesine ilişkin yasanın Rum Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesinden sonra kuzeydeki uygulamalar bugün Ulaştırma Bakanlığı’nda masaya yatırılıyor. Diyalogun konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Tolga Atakan “Kişisel fikrim suç ile mücadele, suçun önlenmesi ve ulusal güvenlik gibi konularda ve belli kurallar çerçevesinde telefon dinlemesi yapılmalı” dedi.

Güneyde ‘terör, planlı cinayet, insan kaçakçılığı, çocuk pornosu, uyuşturucu ticareti ve rüşvet’ gibi konularda Başsavcı’ya ve Rum İstihbarat Teşkilatına telefonları dinleme yetkisi veriliyor.

Bakan Atakan “Bizeki uygulama nedir?.. Telefonlar dinleniyor mu?.. Dinleniyorsa hangi hallerde dinlenebiliyor? şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

“Açıkcası ulusal güvenlik gerektiren durumlarda mahkeme kararı ile böyle bir uygulama yapılır mı veya yapıldı mı bilgim yok. Ancak kişisel fikrim suç ile mücadele, suçun önlenmesi ve ulusal güvenlik gibi konularda ve belli kurallar çerçevesinde telefon dinlemesi yapılmalı. Bu konuda gerekli haller için yasal bir çalışma şart. Bugün bu konuda eldeki nedir ne yapılabilir diye bakacağım.”

Rum tarafı Türkleri de dinleyebilir...

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan “Rum tarafı, Kıbrıslı Türklerin konuşmalarını da dinleyebilir mi? sorusuna şu yanıtı verdi:

“Günümüzde telefon dinlemesi sadece santral bazlı yapılmıyor, dolayısı ile o alan içindeki heskesin telefonu dinlenebilir. Çeşitli uygulamalar üzerinden yapılan görüşmelerin de takip edilebileceği yakın zamanda farklı ülkelerde ortaya çıkan olaylar sonucu öğrenilmiş oldu.”

Telsim ve Turkcell’in önlemleri yeterli mi?

Bakan Atakan, Diyalog muhabirinin “Güneye geçen Kıbrıslı Türkler bazı yerlerde çektiği için Telsim ve Turkcell hatlarını kullanıyor. Bunların dinlenme şansı var mı?” sorusuna karşın ise

“Her iki GSM operatörü de şebeke güvenliği için oldukça fazla yatırım yapan, veri güvenliğine önem veren şirketlerdir. İllegal dinlenmeye cevap verecek bir açıklarının olduğunu düşünmüyorum” şeklinde cevap verdi.