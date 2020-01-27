Bu vatandaş nasıl alsın

Onur ULAĞ
Lefkoşa’da her Pazar otobüs terminali içerisinde kurulan açık pazar dün yine haftalık alışverişini yapanlarla dolup taşarken, sebze-meyve fiyatlarının pahalı olması vatandaşı isyan ettirdi.
Geçtiğimiz haftalarda kilosu 5 ile 6 lira arasında değişen salatalık 15 TL’den satışa sunulurken, domates de türüne göre 8 ile 15 liradan tezgâhtaki yerini aldı.
Yine haftalarca kilosu 6 liradan satılan patlıcanın fiyatı da 17 liraya yükselirken, kabak 15, bezelye 20 liradan satışa sunuldu.
Üzüm 15,muz 8, kivi de 15 TL’lik fiyatları ile pazarın pahalı meyveleri arasındaki yerini aldı. Alışverişe pazar yerine gelen vatandaşlar pahalı fiyatlara isyan etti.
Diyalog’a konuşan vatandaşlar, her gün bir şeylere zam geldiğini, daha önce kilosu 5 liradan aldıkları patlıcanın şimdi 17 liraya çıktığını ifade ederek, “Tüp gaz pahalı, elektrik pahalı, sebze-meyve fiyatları bütçemizi zorluyor. Nasıl bu işin altından kalkacağız” şeklinde dert yandı.
Açık Pazarda dün ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Kabak 15 TL
Patlıcan 17 TL
Enginar Tane 5 TL
Zencefil 12 TL
Pancar 8 TL
Bezelye 20 TL
Limon 3,5 TL
Muz 8 TL
Domates 8 TL
Salatalık 15 TL
Havuç 5 TL
Kolokas 12 TL
Karnabahar 5 TL
Sarma 5 TL
Patates 6 TL
Biber 12 TL
Soğan 6 TL
Çeri Domates 15 TL
Kivi 15 TL
Mango 10 TL
Üzüm 15 TL
Mandalina 5 TL
Armut 10 TL
Ayva 10 TL
Elma 8 TL
Marul 2,5
Nane 2 TL
Maydanoz 2 TL
Karadeniz bölgesinde,birkaç metre karelik alana bile birşeyler ekiliyor.Bizde de ekenler olsa zarar mı ederler ? Az da olsa işe yarar.