Bu vatandaş nasıl alsın

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da her Pazar otobüs terminali içerisinde kurulan açık pazar dün yine haftalık alışverişini yapanlarla dolup taşarken, sebze-meyve fiyatlarının pahalı olması vatandaşı isyan ettirdi.

Geçtiğimiz haftalarda kilosu 5 ile 6 lira arasında değişen salatalık 15 TL’den satışa sunulurken, domates de türüne göre 8 ile 15 liradan tezgâhtaki yerini aldı.

Yine haftalarca kilosu 6 liradan satılan patlıcanın fiyatı da 17 liraya yükselirken, kabak 15, bezelye 20 liradan satışa sunuldu.

Üzüm 15,muz 8, kivi de 15 TL’lik fiyatları ile pazarın pahalı meyveleri arasındaki yerini aldı. Alışverişe pazar yerine gelen vatandaşlar pahalı fiyatlara isyan etti.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, her gün bir şeylere zam geldiğini, daha önce kilosu 5 liradan aldıkları patlıcanın şimdi 17 liraya çıktığını ifade ederek, “Tüp gaz pahalı, elektrik pahalı, sebze-meyve fiyatları bütçemizi zorluyor. Nasıl bu işin altından kalkacağız” şeklinde dert yandı.

Açık Pazarda dün ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Kabak 15 TL

Patlıcan 17 TL

Enginar Tane 5 TL

Zencefil 12 TL

Pancar 8 TL

Bezelye 20 TL

Limon 3,5 TL

Muz 8 TL

Domates 8 TL

Salatalık 15 TL

Havuç 5 TL

Kolokas 12 TL

Karnabahar 5 TL

Sarma 5 TL

Patates 6 TL

Biber 12 TL

Soğan 6 TL

Çeri Domates 15 TL

Kivi 15 TL

Mango 10 TL

Üzüm 15 TL

Mandalina 5 TL

Armut 10 TL

Ayva 10 TL

Elma 8 TL

Marul 2,5

Nane 2 TL

Maydanoz 2 TL