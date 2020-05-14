Avrupa Komisyonu'ndan 'Acil destek paketi'

Avrupa Komisyonu, Covid-19 salgınının Kıbrıs Türk toplumunda yarattığı geniş çaplı sosyo-ekonomik etkinin azaltılmasına katkı sağlayacak bir dizi yeni ekonomik önlemi uygulamaya koyacak.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu ekonomik destek paketinde; yapısal iş reformlarına yönelik destekler, mikro işletmelere ve sanayiye yönelik hibeler ve enerji verimliliğine yönelik doğrudan yatırımlar yer alacak, yeşil büyüme ve istihdamın yaratılması teşvik edilecek. İlk faaliyetler Temmuz 2020'de başlayacak.

11 Milyon Euro’luk Acil Durum Ekonomik Destek Paketi hakkında yapılan açıklamada, “Acil durum ekonomik destek önlemlerinin amacı, Kıbrıs Türk toplumunda derin ve uzun süreli bir sosyo-ekonomik krizin yaşanmasının önüne geçilmesine yardımcı olmaktır.” denildi.

Sağlanacak desteklerin; finans desteğinin onaylanmasına bağlı olarak, küçük işletmelere hibe desteği, yapısal iş reform destekleri ve enerji verimliliği altyapısına yapılacak yatırımlar ile istihdam yaratılması şeklinde uygulanacağı kaydedildi.