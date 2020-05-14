Kamuda sadece 17 eczacı var

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Ayşe Gökyiğit, 14 Mayıs Eczacılar Günü’nde mesaj yayımladı.

Gökyiğit, Devletin İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde halen 5, kamuda ise 12 eczacının görev yaptığını, buna karşın ülkede faaliyet gösteren eczane sayısının 306, ecza deposu sayısının ise 44 olduğunu bildirdi.

Gökyiğit, “Kamu eczacılığının çok yönlü ve zevkli bir meslek olmasına ve de kamuda eczacıya gereksinim duyulmasına rağmen, maddi açıdan kamu eczacılığının cazip olmaması ve yeni mezunların özel eczane açmayı tercih etmesi, mevcut kadroların boş kalmasına ve yakın bir gelecekte kamu eczacılığının çöküşüne dahi neden olabilecek tehditler olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi