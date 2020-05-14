Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, plajların kontrol sağlandıktan sonra açılacağını, bu alanda hazırlanacak kuralların uygulanmasının şart olduğunu belirtti.

1 Haziran’da plajların açılması düşüncesinde olduklarını ifade eden Üstel, alınacak kararların Sağlık Bilim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda alınacağını da belirtti.

Plajların açılması ile plajı bulunan otellerin ve küçük otellerin de açılması düşüncesinde olduklarını anlatan Üstel, böylelikle iç turizm için de start vermiş olacaklarını söyledi.

Bakan Üstel, plajı bulunan belediyeler ile iki saatlik bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıya, İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Fatma Serinkan, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıcizmeli ve Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun katıldı.

Toplantıya katılan belediye başkanları, plajlar konusunda yapılan toplantıya çağırılmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, görüş ve önerilerini Bakan Üstel’e ilettiler.

“1 Haziran’da plajları açma düşüncesindeyiz”

1 Haziran’da plajların açılması düşüncesinde olduklarını ifade eden Üstel, alınacak kararların Sağlık Bilim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda alınacağını belirtti.

Plajların açılması ile plajı bulunan otellerin ve küçük otellerin de açılması düşüncesinde olduklarını anlatan Üstel, böylelikle iç turizm için de start vermiş olacaklarını söyledi.

Plaj girişlerinin tek bir noktadan yapılarak, önce vücut sıcaklığının kontrol edileceğini dile getiren Üstel, şezlong ve şemsiyeler arasında ise en az 2 metre aralık bırakılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

