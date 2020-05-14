Yunanistan’da sahiller açılıyor

Avrupa içinde yaz sezonunda seyahatlerle ilgili hazırlıklar hız kazanırken Akdeniz'e kıyısı bulunan tatil ülkelerinde hareketlilik başladı. Yunanistan Cumartesi günü 515 plajı açma kararı aldı.

Havaların ısınması ile birlikte yaz tatili tartışmalarının doruk noktasına ulaştığı Avrupa'da, Akdeniz ülkeleri hazırlıklara başladı. Türkiye'nin turizmdeki rakibi, komşu Yunanistan plajlarını açmaya hazırlanırken Fransa ve İtalya'da da bazı plajlar açıldı.

Yunanistan'ın sıcak hava dalgasının beklendiği Cumartesi günü plajlarını açacağı bildirildi. Yunan Sivil Koruma Ajansı kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi kapsamında ülke çapında 515 plajda şemsiyelerin 4 metre aralıklarla konulacağını ve plajlarda kilometrekare başına 40 kişiye izin verileceğini açıkladı.

Tatil paketi satışları başlıyor

Öte yandan Alman seyahat şirketi TUİ, koşulların el vermesi durumunda İspanya ve Yunanistan'a Temmuz ayından itibaren tatil paketi satmaya başlamayı planlıyor.