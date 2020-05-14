Lefke Belediyesi, bölgedeki iş yeri denetimlerine devam ettiğini bildirdi.
Belediye ayrıca paket servisi yapacak yerlerin personeline Covid-19 testi yapılıp yapılmadığını ve iş yerlerinde uygulanması gereken kurallara uyulup uyulmadığını da denetliyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, başlayan hizmetlerin iş yerlerine ve çalışanlara hayırlı olması dilendi.
Lefke'de corona tedbirleri
Lefke Belediyesi işyeri denetimlerini sürdürüyor
Lefke Belediyesi, bölgedeki iş yeri denetimlerine devam ettiğini bildirdi.
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