Maliyenin gelir kaybı büyük

Aytuğ TÜRKKAN

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye ile hem Covid-19 sürecinin yarattığı ekonomik sıkıntıları, hem de yeni protokolü görüştüklerini belirterek; yıl sonuna kadar 3 milyar liraya ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Amcaoğlu, Türkiye’nin desteği olmadan bu süreci atlatmanın mümkün olmadığını söyledi.

Diyalog’a konuşan Amcaoğlu, iç borçlanmanın da ele alındığını belirtirken; Kooperatif Merkez Bankası’na geçmişten kaynaklanan 4 milyarlık borç bulunduğuna dikkat çekti. Amcaoğlu, devletin gelirlerinde önemli azalmaların olduğunu da kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti heyeti ile Maliye Bakanlığı’nın istişarelerde bulunduğunu ifade eden Bakan Amcaoğlu, Covid-19 yarattığı durum ve KKTC’nin ihtiyaçlarının konuşulduğunu söyledi. Amcaoğlu, “2020 Mali protokolü için alt yapı yatırımları, reel sektör, kamu maliyesi, savunma için yapılacak katkıların ne olduğu anlaşıldı. Bugünlerde geri dönüşlerin yapılmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye’siz olmaz

Türkiye’nin de kendi içerisinde pandemi konusunda sıkıntılar yaşadığını ifade eden Amcaoğlu, şöyle devam etti: “Türkiye’nin her zaman olduğu gibi KKTC’ye destek vereceğini biliyoruz. Bu süreci Türkiye’nin desteği olmadan atlatma şansımız yok. Maliye’nin kaynaklarında yüzde 57’lere varan gerilemeler vardır. Bu süreci atlatabilmek elbette ki Türkiye Cumhuriyetinin yapacağı kaynaklarla mümkündür. Yıl sonuna kadar ihtiyaç duyulan rakam ise 3 milyar TL civarındadır. Eğer pozisyon bu şekilde devam ederse hem iç borçlanma hem de Türkiye’den gelecek kaynak ile bunu oluşturmalıyız.”

Petrol kuyumuz yok

Olgun Amcaoğlu ‘KKTC Devleti’nin para rezervi nedi?’ sorusuna verdiği yanıtta, “Ne petrol kuyumuz ne de altın rezervimiz var” diyerek yanıt verdi.

Amcaoğlu“Ülkedeki kaynaklar bellidir. Bunlar; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Mahalli Gelirler, İstihdam Destekleme Fonu, Zorunlu Sigorta Garanti Fonu, Kredi Garanti Fonu, mevduatlar ve Türkiye’den sağlanacak kaynak. Bu ülkenin ne altın rezervi ne de petrol kuyusu var. Mart ayı gelirimiz 945 milyondu” şeklinde konuştu.

Mayıs ayında önemli gelir eksikliği olacaktır

Maliye kaynaklarının yüzde 57 oranında kayba uğradığını anlatan Amcaoğlu, mayıs ayındaki gelir beklentilerini paylaştı. Amcaoğlu, “Mart ayındaki mahalli gelir 381 milyondu. Normal şartlarda 550-600 arasında gerçekleşmesi gerekirdi. Nisan ayında ise 288 milyon TL’lik bir gelir elde edildi. Mayıs ayında da gelir ve vergi anlamında Maliye Bakanlığı’nın çok önemli bir gerilemesi olacaktır” şeklinde açıklama yaptı.

Maaşların yanı sıra böylesi bir ortamda özel sektöre mal ve hizmet alımları karşılığında 90-100 milyon TL maliyenin ödeme yaptığını söyleyen Amcaoğlu, “Maliye’nin günlük piyasa borcu var ama cari borcu yok. Mal ve hizmetlerin bir aylık kaymayla ödemesini yapıyoruz. Ama herhangi bir sıkıntı yoktur” dedi.

Bankaya 4 milyarlık borç var

İç borçlanma konusunda adımlar atılacağını söyleyen Amcaoğlu, şunları ifade etti: “Kooperatif Merkez Bankası’na 190 milyon borç ödedik. Ama 4 milyar TL’lik bir borcu daha var. Önceki siyasetçiler tarafından yapılan borçlardır bunlar. Her ay 10 milyon TL ödeme yapmaya devam edeceğiz. 190 milyon ödedik ancak bu yıl toplam 360 milyon daha ödememiz gerekiyor. Bundan sonra iç borçlanmaya giderken, aldığımız borcu ödeyebileceğiz. Mayıs ayı için maaş açısından bir iç borçlanma düşünmüyoruz. Sağlık, eğitim, karayolları gibi ihtiyaçlar için bir borçlanma olabilir ama bunların nasıl yapılacağı daha tartışma aşamasındadır. Bunlar için ihalelere çıkılarak hem piyasaya sıcak para akması hem de eksikliklerin giderilmesi için adımlar atacağız.”



2 milyar liralık kayıp

Turizm ve yükseköğretim sektörünün uzun süre açılamayacak olmasını da değerlendiren Bakan Amcaoğlu, bu iki sektörden 2 milyar dolarlık bir gelir kaybı olduğunu söyledi. Amcaoğlu, eğitim ve turizm sektöründen elde edilen gelir ile dış ticaret açığının kapatıldığını ancak şimdi bunun mümkün olmadığını ifade etti. Amcaoğlu, bu durumun sadece ticari ve ekonomik değil insan hayatına da çok olumsuz etkileri olduğunu dile getirdi.

Amcaoğlu, “ 85 bin yabancı öğrencinin 10 aylık ikametini düşündüğünüzde günlük hayata katkısı anlaşılabilir. Bunların yarısından fazlası çıktı. Turizmin tamamen bittiği bir dönem yaşıyoruz. Krizi bir fırsata çevirmenin şartlarını zorlamalıyız. Turizmi ve yükseköğrenimi planlamaya çalışıp Covid -19 sürecindeki başarımızı dünyaya anlatmalıyız” dedi.

İşçiye kötü haber: Bayramlık ödemesi olmayacak

Kamuda yapılan kesintilerin ne zaman tekrar ödeneceğine ilişkin bir tarih vermesinin mümkün olmadığını belirten Amcaoğlu, mayıs ayına kadar maaş kesintilerinin devam edeceğini belirtti. İşçinin beklediği bayramlık ödemelerinin de yapılmayacağını kaydeden Amcaoğlu, kamu ve sigorta emeklilerinin bayramdan önce ödenebilmesi için uğraş verdiklerini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 11:02