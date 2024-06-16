Avrupa’daki örnekler irdelendi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti Antwerp Ticaret Odasında yapılan Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (Eurochambres) genel kurul toplantısına katıldı.

Oda üyeleri, 150 kişinin katıldığı etkinlikte Avrupa iş dünyasının gündemindeki yeşil ve dijital geçiş ve rekabet edebilirlik konuların ele aldı.

Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Odası heyeti, Yönetim Kurulu üyesi Omaç Cin, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve Brüksel Temsilcisi Lale Şener’den oluştu.

Antwerp’te gerçekleştirilen Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) Kongresine katılan heyet, 45 ülkenin ticaret odalarından yaklaşık 150 katılımcının iştirak ettiği etkinlikte diğer Odalar ile “networking” fırsatı elde etti.

Avrupa iş dünyasının gündemindeki yeşil ve dijital geçiş ve rekabet edebilirlik konularının irdelendiği Kongre çerçevesinde yapılan paralel atölye çalışmalarında ise ticaret odalarının imajını güçlendirme, oda üyelerinin değişen ve farklılaşan beklentilerine odaların nasıl karşılık vermeye çalıştığına ilişkin iyi uygulamalar ele alındı.

